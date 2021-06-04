По случаю годовщины выборов 1989 года в Варшаве открыли памятник «Солидарности» 4.06.2021, 17:41

Фото: PAP/Paweł Supernak

В церемонии открытия памятника приняли участие мэр Варшавы, а также активисты оппозиции в ПНР.

По случаю годовщины выборов 1989 года в Варшаве открыли памятник «Солидарности». Монумент установлен в районе Средместье, на пересечении улиц Свентокшиской и Коперника, передает «Польское радио».

Памятник спроектировал Ежи Янишевский, автор логотипа «Солидарности». Конструкция включает в себя четыре оригинальных фрагмента Берлинской стены – символ железного занавеса и разделения Европы на два блока. Фрагменты Берлинской стены соединены между собой надписью «Солидарность», которая призвана подчеркнуть историческое значение изменений, произошедших в 1980-1989 годах.

В церемонии открытия памятника приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский, Светлана Тихановская, активисты оппозиции в Польской Народной Республике, в том числе Хенрика Кшивонос-Стрихарская и Людвика Вуец.

Выборы 1989 года были первыми частично свободными выборами в парламент, что стало результатом договоренностей между коммунистической властью и представителями части оппозиции, духовенства и проведения Круглого стола. Лагерь «Солидарности» тогда получил 99 из 100 сенаторских мест и все 161 мандат депутатов, предназначенных для беспартийных кандидатов.

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