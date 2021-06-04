Режим возместил убытки десяти предприятий за счет налогоплательщиков 4.06.2021, 18:10

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фото: tut.by

Самые большие бюджетные вливания получил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Сайт Флагшток обратил внимания на постановление Совмина. Оказалось, что перечень акционерных обществ, которые получили государственную поддержку (а, значит — наши налоги), вошли 10 предприятий, четыре из них в Гомельской области.

Из текста постановления следует, что самые большие бюджетные вливания в 2020 году получил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Сумма государственной поддержки предприятия в прошлом году превысила 42 млн рублей. Напомним, что по итогам прошлого года Светлогорский ЦКК вошел в число самых убыточных предприятий области с убытком до налогообложения в размере 31,8 млн рублей.

11,5 млн рублей бюджетных средств в 2020 году было направлено на помощь ОАО «Гомельстекло». Это четвертый по величине результат среди всех предприятий, попавших в список. Напомним, что по итогам прошлого года чистый убыток «Гомельстекло» составил 37,9 млн рублей.

Не смогли обойтись без государственной поддержки в 2020 году и деревообрабатывающие предприятия. «Гомельдрев» получил из республиканского бюджета 3,5 млн рублей, «Речицадрев» — 2 млн рублей. Напомним, что эпопея с господдержкой белорусской деревообработки длится уже 15 лет, но за это время деревообрабатывающие предприятия Гомельщины так и не смогли выйти на стабильную финансовую работу.

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