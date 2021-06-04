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ЕС закроет воздушное пространство для белорусских самолетов 5 июня в 01:00

  • 4.06.2021, 18:31
ЕС закроет воздушное пространство для белорусских самолетов 5 июня в 01:00

Государства-члены ЕС будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией.

Завтра, 5 июня, Европейский Союз закроет воздушное пространство для белорусских самолетов с 01:00 по белорусскому времени.

Государства-члены ЕС будут обязаны "отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками", говорится в заявлении правительств ЕС.

Запрет также распространяется на коммерческих перевозчиков, которые продают места в самолетах, эксплуатируемых другой авиакомпанией, в рамках соглашения о код-шеринге, сообщает Reuters.

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