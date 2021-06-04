ЕС закроет воздушное пространство для белорусских самолетов 5 июня в 01:00
- 4.06.2021, 18:31
Государства-члены ЕС будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией.
Завтра, 5 июня, Европейский Союз закроет воздушное пространство для белорусских самолетов с 01:00 по белорусскому времени.
Государства-члены ЕС будут обязаны "отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками", говорится в заявлении правительств ЕС.
Запрет также распространяется на коммерческих перевозчиков, которые продают места в самолетах, эксплуатируемых другой авиакомпанией, в рамках соглашения о код-шеринге, сообщает Reuters.