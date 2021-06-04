Аналитики Bloomberg: Ethereum превзойдет биткоин по капитализациии 3 4.06.2021, 18:47

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В мае Ethereum уже опередил биткоин по доходности майнинга.

Ethereum находится на пути к тому, чтобы превзойти биткоин по рыночной капитализации, утверждают аналитики Bloomberg в ежемесячном отчете Crypto Outlook. По их мнению, альткоин, в отличие от главной криптовалюты, можно использовать не только как «хранилище стоимости». Аналитики отмечают, что Ethereum из обычной цифровой монеты вырос в целую экосистему, передает РБК.

В отчете подчеркивается, что на начало июня капитализация альткоина, по данным CoinGecko, составляет $307 млрд, или почти половину капитализации биткоина ($689 млрд). С начала года капитализация Ethereum выросла на 265%, в то время как капитализация главной криптовалюты — только на 22%.

Также аналитики Bloomberg напомнили о недавнем падении курса Ethereum до $1,7 тыс. По их словам, это привело к тому, что сейчас цена альткоина может считаться дисконтной. На 4 июня 17:10 по Минску цифровая монета торгуется на уровне $2,63 тыс. Аналитики Bloomberg утверждают, что стоимость Ethereum в ближайшее время будет находится в пределах $2-4 тыс.

В мае Ethereum уже опередил биткоин по доходности майнинга. За прошлый месяц доход от добычи главной криптовалюты составил $1,45 млрд, снизившись на 15% к апрелю. За этот же период майнеры Ethereum заработали $2,35 млрд.

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