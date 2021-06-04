Как режим Лукашенко выстрелил себе в ногу 4.06.2021, 19:02

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Режим сам себя наказал, введя ответные санкции в отношении США.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о введении ответных санкций в отношении США. Среди прочего отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID). Кого наказала Беларусь — себя или американцев, разбирались Naviny.by.

Что это за организация USAID?

Ответные меры Беларуси на санкции США — это сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе.

Наконец, отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID).

«От американского народа» — вот девиз агентства, которое появилось в 1961 году в результате упорядочивания программ американской международной помощи. В основе программ лежал план Маршалла, согласно которому США оказывала помощь послевоенной Европе.

Частью этого плана была Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций, или United Nations Relief and Rehabilitation Administration (ЮНРРА), созданная в 1943 году в Вашингтоне. В послевоенный Минск ЮНРРА приехала в 1946-м. Организация аккумулировала гуманитарную помощь (еда, одежда, техника для предприятий) более чем на 61 миллион долларов. Размещалась миссия в усадьбе в Лошице, в усадебном доме есть посвященная ей экспозиция.

Так что помощь американского народа Беларуси имеет давнюю историю.

Хотя официально USAID работало в Беларуси с 1999 года, государственная помощь шла с 1990-го, и до 2012-го США потратили на поддержку Беларуси 37 млн долларов.

Как отмечается на сайте USAID, его деятельность в стране направлена на содействие трансформации Беларуси в демократическое рыночно ориентированное государство. USAID оказывает поддержку развитию гражданского общества, частного сектора и предпринимательства, поддерживает деятельность по защите прав уязвимых групп населения.

Более миллиона долларов на борьбу с ковидом

Лукашенко предъявлял резкие претензии к США наравне с ЕС в части недостаточной помощи в борьбе с пандемией: «Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно».

Между тем в 2020 году при поддержке USAID стране была оказана значительная помощь для борьбы с COVID-19. Как сообщалось на сайте USAID, правительство США через Агентство США по международному развитию летом прошлого года выделило 1,7 млн. долларов на помощь Беларуси в борьбе с пандемией.

В частности, в сентябре 2020 года страновой офис Всемирной организации здравоохранения при финансовой поддержке USAID передал 250 кислородных концентраторов на 211 тыс. долларов.

В декабре 2020 года страновой офис ВОЗ в Беларуси при участии USAID поставил в Национальный аэропорт Минск технику и средства для недопущения распространения коронавирусной инфекции на 47 тыс. долларов.

С поддержкой USAID было снято 9 видеороликов, обучающих применению средств индивидуальной защиты и улучшению качества оказания медицинской помощи. Например, один из роликов — это мультик, который напомнит ребенку, что нужно чаще мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Видеоролики были созданы в рамках инфо-кампании #Чистыйтренд совместного проекта USAID Belarus — UNICEF Belarus по противодействию распространению #COVID19.

При поддержке USAID Belarus более 50 000 плакатов с правилами профилактики COVID-19 были распространены в школах и вузах по всей стране.

При поддержке USAID Belarus специалисты Белорусской медицинской академии последипломного образования записали обучающие ролики по поддержке психического здоровья и проводили индивидуальные консультации по оказанию психологической помощи для всех, кто в них нуждается.

Более тысячи народных дипломатов съездили в США

«Есть такая программа замечательная — Community Connections. Это американская программа по взаимному обмену — ты проходишь жесточайший отбор и можешь на месяц поехать в Америку за их счет. Я был в первой пятерке, когда программу только открыли», — рассказывал создатель tut.by ныне покойный Юрий Зиссер.

Программа «Связи сообществ» финансируется Агентством США по международному развитию. Цели программы — поддержка народной дипломатии, содействие экономическому росту и развитию гражданского общества. Эти цели реализуются через обмен профессиональным опытом, а также взглядами на культурные и духовные ценности между участниками программы и американскими принимающими организациями и семьями.

Задачей программы является знакомство участников с ежедневной рабочей практикой американских специалистов и содействие налаживанию партнерств между гражданским обществом, государственными структурами и частным сектором США и стран Евразии.

Четырьмя отличительными чертами программы Community Connections являются профессиональные тренинги, планирование деятельности, размещение в американские семьи и участие в волонтерской работе сообщества.

Несмотря на то, что поездки в США по программе профессионально-культурного обмена Community Connections приостановлены из-за пандемии COVID-19, офис USAID Belarus продолжал предоставлять белорусским специалистам возможность ознакомиться с американскими практиками в разных профессиональных областях.

Например, в апреле этого года участники программы «Современные технологии в образовательном процессе» узнали об успешных управленческих практиках и моделях самоуправления в современной американской школе.

За годы работы программы в ней приняли участие более тысячи белорусов, представителей самых разных профессий. По возвращении кто-то создал самый популярный портал страны, кто-то продвигает женское лидерство, кто-то создает комфортную среду для людей с инвалидностью.

Поддержка социальных проектов

Community Connections — лишь одна из программ, которые финансировал USAID Беларусь.

USAID планировал финансировать новую рассчитанную на пять лет программу для Беларуси, посвященную стимулированию инновационного развития экономики и частного бизнеса INNOVATE на сумму 10 млн долларов. Программа направлена на развитие инновационного предпринимательства.

В течение многих лет USAID Belarus поддерживала инициативы в сфере поддержки людей с инвалидностью. В апреле—мае группа из 24 молодых людей с инвалидностью прошла онлайн-обучение по развитию навыков коммуникации и правилам личной безопасности, организованное «Гiд па жыццi» (БелАПДИиМИ).

В Минске появилась специальная квартира, где молодые люди с особенностями интеллектуального развития приобретают навыки самостоятельного ведения домашнего хозяйства. При поддержке USAID их обучает инициатива «Теплый дом».

В конце марта закончила обучение группа из шести молодых людей 18-32 лет. Учились простым бытовым вещам: приготовить обед, навести порядок, помыть посуду, сделать покупки.

Планировалось, что за два года работы инициативы около 40 человек освоят навыки независимого проживания. Как будет теперь, неизвестно.

С 2005 года USAID совместно с Международной организацией по миграции IOM Belarus и другими донорами помогает Беларуси противодействовать трудовой и сексуальной эксплуатации и другим формам современного рабства, а также поддерживает оказание помощи пострадавшим.

Этим летом группа белорусских учителей должна была отправиться в рамках образовательной программы в США. Теперь все проекты в подвешенном состоянии. И очевидно, что, несмотря на то, что USAID столкнется в связи с прекращением программ с какими-то организационными проблемами, но потеряет Беларусь в виде нереализованных проектов и недоплаченных налогов.

«USAID вернется в другую Беларусь»

Потери для Беларуси в результате закрытия программ USAID будут не только материальные, сказал в комментарии для Naviny.by участник программы Community Connections 2016 года, координатор инициативы «Город для горожан» Денис Кобрусев.

Он подчеркнул большую роль USAID «в поддержке образовательных программ, различных обменов, внедрения современных практик в различные сферы общественной жизни».

Кобрусев отметил, что в США ездили не только представители третьего сектора, но и работники госорганизаций и даже госслужащие:

«Кто ездил, например, по программе Community Connections, тот знает: была возможность наладить связи с профессионалами и улучшить качество работы в Беларуси. Этой возможностью и пользовались сотрудники госорганов. Когда дома между представителями третьего сектора и представителями государства было потеряно доверие, такие поездки позволяли найти консенсус и понять, что можно вместе сделать что-то хорошее для страны. Так что Беларусь краткосрочно потеряет не только в материальном, но и в гуманитарном смысле».

Кобрусев считает, что в Беларуси из-за усугубляющегося непонимания между представителями власти и гражданским обществом «будет раскручиваться конфрактационная спираль».

«А USAID, конечно, вернется чуть позже — в другую Беларусь», — подытожил Денис Кобрусев.

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