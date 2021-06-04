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Путина удивили свои же слова из 90-х об опасности «жесткой руки»

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  • 4.06.2021, 19:18
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Путина удивили свои же слова из 90-х об опасности «жесткой руки»
ФОТО: GETTY IMAGES

Журналист спросил, начала ли уже «жесткая рука» душить саму власть РФ.

Президент России Владимир Путин удивился своим же словам середины 90-х годов об опасности наведения порядка «жесткой рукой», отвечая на соответствующий вопрос модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Станислава Натанзона. Трансляцию дискуссии вел РБК в своем YouTube-канале.

«Вы как-то сказали, я процитирую: "Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить". Начала уже?» — спросил Натанзон о словах, сказанных в 1996 году.

«Это я сказал?» — удивился президент РФ, добавив: «Я этого не чувствую».

Комментируя данные Общественной наблюдательной комиссии Москвы о том, что в мае до 15 процентов арестованных в следственных изоляторах столицы составляли бизнесмены, глава государства отметил, что статус предпринимателя не дает права преступать закон. Если же права бизнесменов нарушаются, то этими вопросами должен заниматься институт бизнес-омбудсмена, указал президент РФ.

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