Музей истории литературы собирает деньги на памятник Змитраку Бядуле 4.06.2021, 20:06

Фото: facebook.com/bellitmuseum

Памятник будет установлен в Минске.

Государственный музей истории белорусской литературы начал сбор средств на установку памятника беларусскому писателю Змитраку Бядуле. Памятник будет установлен на Восточном кладбище Минска, сообщает музей в Facebook.

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы и 80 лет со дня его смерти. Останки Змитрака Бядули в прошлом году перенесли из Казахстана и перезахоронили в Минске.

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