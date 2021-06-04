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Музей истории литературы собирает деньги на памятник Змитраку Бядуле

  • 4.06.2021, 20:06
Музей истории литературы собирает деньги на памятник Змитраку Бядуле
Фото: facebook.com/bellitmuseum

Памятник будет установлен в Минске.

Государственный музей истории белорусской литературы начал сбор средств на установку памятника беларусскому писателю Змитраку Бядуле. Памятник будет установлен на Восточном кладбище Минска, сообщает музей в Facebook.

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы и 80 лет со дня его смерти. Останки Змитрака Бядули в прошлом году перенесли из Казахстана и перезахоронили в Минске.

Расчетный счет в белорусских рублях:

BY15AKBB3742700000055300000000000

В АО ′′ АЗБ Беларусбанк ′′

СТОРОНА: AKVVY2X

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