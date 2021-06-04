Музей истории литературы собирает деньги на памятник Змитраку Бядуле
- 4.06.2021, 20:06
Памятник будет установлен в Минске.
Государственный музей истории белорусской литературы начал сбор средств на установку памятника беларусскому писателю Змитраку Бядуле. Памятник будет установлен на Восточном кладбище Минска, сообщает музей в Facebook.
В этом году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы и 80 лет со дня его смерти. Останки Змитрака Бядули в прошлом году перенесли из Казахстана и перезахоронили в Минске.
Расчетный счет в белорусских рублях:
BY15AKBB3742700000055300000000000
В АО ′′ АЗБ Беларусбанк ′′
СТОРОНА: AKVVY2X
UNP: 190269032