Глава Евросовета обещает быстро принять дальнейшие санкции против режима Лукашенко 4.06.2021, 20:07

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Шарль Мишель

Фото: EPA

Шарль Мишель также потребовал освободить всех белорусских политзаключенных.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает дальнейшие санкции против Беларуси.

"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - написал он в твиттере.

"Мы вновь решительно призываем вернуть свободу политзаключенным в Беларуси", - добавил глава Евросовета.

Мишель напомнил, что ранее в четверг ЕС одобрил санкции против белорусских авиакомпаний. "Мы держим свое слово", - заявил он, комментируя этот шаг.

Ранее сообщалось, что решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты вступает в силу с 5 июня.

"Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза", - говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Таким образом, поскольку документ опубликован в пятницу, решение Совета ЕС вступает в силу в субботу, 5 июня.

Ранее в пятницу Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран ЕС, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков.

В документе совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

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