Глава Евросовета обещает быстро принять дальнейшие санкции против режима Лукашенко
- 4.06.2021, 20:07
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Шарль Мишель также потребовал освободить всех белорусских политзаключенных.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает дальнейшие санкции против Беларуси.
"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - написал он в твиттере.
"Мы вновь решительно призываем вернуть свободу политзаключенным в Беларуси", - добавил глава Евросовета.
Мишель напомнил, что ранее в четверг ЕС одобрил санкции против белорусских авиакомпаний. "Мы держим свое слово", - заявил он, комментируя этот шаг.
Ранее сообщалось, что решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты вступает в силу с 5 июня.
"Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза", - говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.
Таким образом, поскольку документ опубликован в пятницу, решение Совета ЕС вступает в силу в субботу, 5 июня.
Ранее в пятницу Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран ЕС, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков.
В документе совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.