Нефть обновила максимум за два года 4.06.2021, 20:16

В конце недели стоимость нефти Brent превысила максимум с мая 2019 года, а нефти WTI - с октября 2018.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти, обновив на торгах в пятницу, 4 июня, многолетние максимумы.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила $72 за баррель - это максимум с мая 2019 года.

Нефть марки WTI подорожала выше $69 за баррель - впервые с октября 2018 года.

Накануне нефть превысила 71 доллар за баррель.

Напомним, 1 июня министры стран ОПЕК решили сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

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