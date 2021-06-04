Байден намерен обсудить с Путиным Беларусь и безопасность авиаперелетов 4.06.2021, 20:48

1,804

Джо Байден

Об этом сообщил Белый дом.

Американский президент Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным собирается затронуть широкий спектр тем, в том числе обеспечение стратегической стабильности, кибербезопасность, ситуацию в Украине и Беларуси, а также безопасность авиаперелетов, заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

"Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают - это стратегическая стабильность", - сказал он, выступая на конференции Центра за новую американскую безопасность.

Грин пояснил, США и РФ, продлив Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь "находятся в ситуации, когда могут начать новую фазу контактов по этой теме, начать диалог на высоком уровне".

"Кибербезопасность тоже будет одной из тем", - пообещал он.

По его словам, кроме того, Байден намерен затронуть вопрос об "удерживаемых в России американских гражданах". Также он планирует обсудить "ограничения, действующие в отношении американских дипломатических учреждений в России".

"Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата", - добавил Грин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».