В Британии запускают вакцинацию подростков препаратом от Pfizer
- 4.06.2021, 21:01
Вакцинировать будут подростков 12-15 лет.
Британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов (MHRA) одобрило использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.
Об этом сообщает BBC.
Утверждается, что вакцина для указанной возрастной категории безопасна и эффективна. При этом преимущества вакцины больше потенциальных рисков.
В дальнейшем Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации, который является совещательным органом при правительстве, должен решить, будет ли вакцина применяться для подростков.
До этого решения в Великобритании вакцина применялась для людей в возрасте от 16 лет. Еще в начале мая Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) выдало разрешение на применение вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.