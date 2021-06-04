В Британии запускают вакцинацию подростков препаратом от Pfizer 4.06.2021, 21:01

иллюстрационное Фото

Вакцинировать будут подростков 12-15 лет.

Британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов (MHRA) одобрило использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Об этом сообщает BBC.

Утверждается, что вакцина для указанной возрастной категории безопасна и эффективна. При этом преимущества вакцины больше потенциальных рисков.

В дальнейшем Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации, который является совещательным органом при правительстве, должен решить, будет ли вакцина применяться для подростков.

До этого решения в Великобритании вакцина применялась для людей в возрасте от 16 лет. Еще в начале мая Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) выдало разрешение на применение вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».