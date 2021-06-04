Политолог: Лукашенко не интересен ни Западу, ни Москве 4.06.2021, 21:03

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фото: Фейсбук

Судьба диктатора может решиться в ближайшее время.

По мнению украинского политолога Владимира Воли, уже в середине июня может решиться политическая судьбы Лукашенко.

По словам специалиста, решение о дальнейшем пребывании Лукашенко у власти примут в Женеве на саммите 16 июня, пишет udf.name.

В рамках мероприятия ожидается проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.

При этом ранее официальный представитель Белого дома США Джен Псаки говорила о том, что в ходе двухсторонней встречи будут, в частности, подняты вопросы Беларуси и Украины, а также стратегической стабильности в мире.

По мнению Владимира Воли, в ближайшее время Путин и Байден заключат “большую сделку” в виде молчаливого согласия на уход Лукашенко.

Воля подчеркнул, что белорусский правитель то и дело “что-то выпрашивает” у России, но “водит всех за нос”, обещая то выборы, то более тесную интеграцию.

“Это как соблазнение наивной девушки, какими-то сказками, вот Лукашенко пытается так вести себя по отношению к России, причем я 10 лет это наблюдаю”, – цитирует слова эксперта “ПолитНавигатор”.

Таким образом, делает вывод эксперт, Лукашенко не интересен как политическая фигура ни Западу, ни Москве.

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