Франция с 9 июня откроет границы для туристов 4.06.2021, 22:59

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Но есть условия.

С 9 июня Франция открывает границы для путешественников, их будут впускать в зависимости от ситуации c COVID-19 в третьих странах и вакцинации туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства страны, опубликованном 4 июня.

Государства были поделены на три зоны – "зеленую", "оранжевую" и "красную", они определяют условия въезда иностранцев во Францию.

К "зеленой" зоне стран, где нету вспышек коронавируса и не зафиксированы новые штаммы SARS-CoV-2, отнесли страны Евросоюза, а также Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Ливан, Новую Зеландию и Сингапур.

Привитие граждане этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Без прививки необходимо будет предоставить отрицательный тест, сделанный максимум за 72 часа до поездки.

В "оранжевую" зону, где ситуация с COVID-19 находится под контролем и где нет штаммов вызывающих беспокойство, попало большинство стран мира, включая Украину.

Вакцинированы жители этих стран должны будут предоставить тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до приезда во Францию. При наличии важной причины для въезда и теста на COVID-19 могут пустить и не вакцинированного человека.

В "красной" зоне – страны с риском распространения мутировавших штаммов SARS-CoV-2. Среди них ЮАР, Бразилия, Индия и Турция. Гражданам этих стран въезд во Францию будет возможен только при условии наличия важной причины, но не с целью туризма.

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