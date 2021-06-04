В Литве обещают жесткий ответ на решение режима Лукашенко не пропустить диппочту 8 4.06.2021, 21:50

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Литва намерена расширить санкции.

Литва должна дать жесткий ответ на инцидент с дипломатической почтой на белорусской границе. Об этом заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

"Это очередное доказательство того, что этот преступный, незаконный, террористический режим продолжает нарушение всех международных договоров, конвенций, на основании которых (они) сами функционируют в Вильнюсе как дипломаты", — передаёт слова депутата delfi.lt.

Он предложил внести в санкционный список людей, которые имели отношение к этому инциденту: "Если это сознательный выпад, а кажется, что да, то люди, которые выполнили это или заказали, думаю, должны оказаться в нашем санкционном списке".

Также Павиленис предложил в ответ на действия пограничников выслать несколько белорусских дипломатов. "В этом представительстве уже, по правде говоря, почти никого из белорусов не осталось, но несколько человек ещё есть — надо посоветоваться с министром, что мы с ними делаем. Потому что обычно в дипломатии применяется взаимность, этот принцип закреплен в той же самой Венской конвенции, которая была нарушена. Если с нашими дипломатами так поступают, то будет воздействие и на их дипломатию", — заявил Павиленис.

Как рассказывало Еврорадио, МИД Литвы 4 июня сообщил, что у литовского дипкурьера на границе белорусские пограничники потребовали открыть запечатанную дипломатическую почту. Когда он отказался это сделать, его автомобиль не пропустили на территорию Беларуси.

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