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Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась

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  • 4.06.2021, 22:03
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Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил, что Украина начинает новую историю «по новым правилам».

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Ролик Офис президента обнародовал в YouTube. Зеленский говорил о результатах введения санкций против воров в законе и криминальных авторитетов, а также о законе об олигархах. Он заявил, что вопрос о статусе олигархов вынесут на всеукраинский референдум и отреагировал на критику законопроекта.

"Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале", – сказал он экспертам, критиковавшим инициативу.

Имен критиков глава государства не назвал, но отдельно обратился к их "работодателям".

"Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильное чутье. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто – по правилам", – сказал Зеленский.

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