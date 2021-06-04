Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась

Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась5
- 4.06.2021, 22:03
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Зеленский заявил, что Украина начинает новую историю «по новым правилам».
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Ролик Офис президента обнародовал в YouTube. Зеленский говорил о результатах введения санкций против воров в законе и криминальных авторитетов, а также о законе об олигархах. Он заявил, что вопрос о статусе олигархов вынесут на всеукраинский референдум и отреагировал на критику законопроекта.
"Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале", – сказал он экспертам, критиковавшим инициативу.
Имен критиков глава государства не назвал, но отдельно обратился к их "работодателям".
"Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильное чутье. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто – по правилам", – сказал Зеленский.