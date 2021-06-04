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Названа страна Европы с самым чистым морем

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  • 4.06.2021, 22:14
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Названа страна Европы с самым чистым морем

Оценку чистоты воды дали эксперты Европейского агентства по охране окружающей среды.

Республику Кипр назвали европейской страной с самым чистым морем. Оценку чистоты воды в разных регионах дали эксперты Европейского агентства по охране окружающей среды на своем сайте.

Отмечается, что островное государство сохранило статус самого благоприятного места для купания — качество воды на 100 процентах пляжей республики признано «отличным».

Высокие баллы получили Австрия — чистейшими признаны 97,7 процента мест для купания, Греция — 97,1 процента, Мальта — 96,6 процента, а также Хорватия — 95,1 процента.

Кроме того, сообщается, что минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93 процентах прибрежных зон Европы.

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