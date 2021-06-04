Как проходит плановая вакцинация в поликлинике Минска 2 4.06.2021, 22:30

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иллюстрационное Фото

Пустые коридоры и тишина.

В ближайшей минской поликлинике №30 около кабинетов никого. Пустые коридоры и тишина — непривычная картина для вечера.

Первое ощущение: все закрыто. Но нет. Прививочный кабинет работает.

Через некоторое время около него появляются двое: пенсионер лет 75 и сопровождающий его мужчина среднего возраста. Выясняется, что это сын привел пожилого отца на вакцинацию.

Мужчина рассказал, что и сам несколько месяцев назад сделал прививку и в целом очень доволен, как устроена работа в поликлинике.

— Позвонили заранее, спросили удобное время. Даже на выбор две разные вакцины предложили. Все быстро и профессионально, — говорит собеседник «Салiдарнасцi».

Единственный минус — ждать приглашения на прививку пришлось более двух месяцев.

— Я когда сам записывался еще в марте, то меня вызвали на следующий день. Возможно, потому, что моя профессия подпадает под категорию первоочередных для вакцинации. А вот отца и жену все никак не звали. Пришлось даже перезванивать и уточнять, не потерялась ли заявка?

В итоге жена собеседника, не дождавшись вызова, сделала прививку в передвижном пункте по живой очереди, отстояв почти пять часов.

Мужчина же, наоборот, прошел вакцинацию без всяких проблем. Он вспоминает, что и во время его визита коридоры около процедурного кабинета были пустые – за все время нахождения встретил лишь нескольких человек. Да и то, по словам медиков, очередь собирается, если проходит одинокий пожилой человек — ему, как правило, надо больше времени, чтобы заполнить анкету.

В случае же с нашими героями весь процесс занял минут 7. Пока отцу меряли температуру и давление, мужчина заполнил его анкету. После вакцины на всякий случай немного посидели в коридоре.

На вопрос, не боится ли последствий, пенсионер говорит, что решил для себя опасаться чего-то одного: либо коронавируса, либо вакцины. Слишком уж часто сталкивался на своей работе с последствиями заболевания, в том числе летальными.

— Думаю, если бы воскресили тех людей, которые умерли от коронавируса, и спроси: хотят ли они попытать счастья остаться в живых, они бы, не задумываясь, сделали прививку.

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