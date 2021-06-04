Германия выделит почти 3 млн евро на поддержку журналистов Беларуси 4.06.2021, 22:43

Помощь запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро в поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД Германии Мигеля Бергера DW.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиняемым журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения.

В публикации изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland отмечается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.

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