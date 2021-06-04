Спецдокладчик ООН по Беларуси опубликовала доклад 1 4.06.2021, 22:54

4,120

Доклад будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ситуация в Беларуси ухудшается. Об этом говорится в опубликованном отчете спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен, передает «Радыё Рацыя».

Помимо прочего, в отчете обращено внимание на то, что правоохранительная система и система правосудия используются в Беларуси не для защиты прав человека, а для их ограничения.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что ситуация продолжает ухудшаться в атмосфере страха, безнаказанности и к непривлечению к наказанию виновных».

Текст будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет с 21 июня по 9 июля. Вопрос Беларуси стоит четвертым в повестке дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».