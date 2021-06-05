Белый дом: Байдена и Путина ждет непростой разговор 5.06.2021, 8:47

Пресс-секретарь Джен Псаки прокомментировала встречу президентов США и РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ждет «непростой разговор».

Она отметила, что предстоящая встреча не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу.

«Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами», — сказала она на брифинге.

При этом Псаки отметила, что, хотя разговор будет непростым, он станет возможностью обсудить общие интересы США и России, такие как ядерная безопасность и стабильность и поднять «серьезные вопросы, которые нас беспокоят».

В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

В марте Байден называл Путина убийцей.

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