Кортеж президента попал в аварию: один человек погиб 6 5.06.2021, 9:10

14,016

Иллюстрационное фото

Пострадали трое — они были в машинах сопровождения.

Во время поездки президента Кыргызстана Садыра Жапарова 4 июня в Иссык-Кульской области его кортеж попал в автомобильную аварию. Погиб один человек, трое пострадали. Это сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.

О предварительной версии причин ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана: водитель выехавшего на встречную полосу авто был в нетрезвом состоянии. С ним столкнулись машины сопровождения. Это значит, что авто с Жапаровым в салоне не участвовало в инциденте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».