Кортеж президента попал в аварию: один человек погиб

Кортеж президента попал в аварию: один человек погиб6
- 5.06.2021, 9:10
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Пострадали трое — они были в машинах сопровождения.
Во время поездки президента Кыргызстана Садыра Жапарова 4 июня в Иссык-Кульской области его кортеж попал в автомобильную аварию. Погиб один человек, трое пострадали. Это сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.
О предварительной версии причин ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана: водитель выехавшего на встречную полосу авто был в нетрезвом состоянии. С ним столкнулись машины сопровождения. Это значит, что авто с Жапаровым в салоне не участвовало в инциденте.