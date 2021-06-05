«Нас — миллионы! Он — один!»
- 5.06.2021, 9:17
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Растерянность режима нарастает с каждым днем.
Телеграм-канал «Баста!» обратился к своим читателям:
— Растерянность диктаторского режима лукашеску с каждым днем все больше укрепляется. Беларусы продолжают бороться за перемены!
Нам нужна свобода! И только нам, белорусам, решать — хотим ли мы остаться вместе с усатым психопатом, или же продолжать делать все возможное, чтобы этот фашистский режим рухнул.
Объединяемся! Продолжаем нашу борьбу с фашистским режимом!
Вместе и до победы!