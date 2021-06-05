«Нас — миллионы! Он — один!» 5.06.2021, 9:17

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Растерянность режима нарастает с каждым днем.

Телеграм-канал «Баста!» обратился к своим читателям:

— Растерянность диктаторского режима лукашеску с каждым днем все больше укрепляется. Беларусы продолжают бороться за перемены!

Нам нужна свобода! И только нам, белорусам, решать — хотим ли мы остаться вместе с усатым психопатом, или же продолжать делать все возможное, чтобы этот фашистский режим рухнул.

Объединяемся! Продолжаем нашу борьбу с фашистским режимом!

Вместе и до победы!

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