Медики назвали самый полезный для сердечно-сосудистой системы сок 5.06.2021, 9:47

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В эксперименте принимали участие 640 добровольцев.

Иранские ученые во главе с Аминой Салехи-Абаргуэ, представляющие Университет медицинских наук Шахида Садуги, заявляют, что апельсиновый сок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Результаты исследования появились на страницах Phytotherapy Research (перевод — u-news.com.ua).

В рамках научной работы специалисты взяли результаты 15 экспериментов, где в общей сложности принимали участие 640 добровольцев. Все данные были тщательно проанализированы, что позволило установить положительный эффект апельсинового сока на сердечно-сосудистую систему.

Он заключался в снижении в крови уровня общего холестерина и коэффициента инсулинорезистентности. Эти данные сравнивали с контрольной группой, у которой не выявили заметного отражения употребления напитка на другие кардиометаболические факторы риска. Авторы работы подчеркнули, качество исследований, рассматриваемых ими, было низким или средним.

По этой причине результаты следует принимать с особой осторожностью. Другие работы научных сотрудников по поводу пользы сока из апельсинов показывали, что он снижает риск развития деменции и помогает в борьбе с лишними килограммами.

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