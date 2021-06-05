«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу бульбачку» 1 5.06.2021, 10:05

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Что происходит на рынках в Ждановичах и Заславле?

Журналисты gazetaby.media посмотрели, сколько стоит молодая картошка, черешня и клубника. Сравнили рынки в Ждановичах и Заславле.

Рынок в Ждановичах

— Белорусская картошка будет в конце месяца, — объясняет продавец с южным акцентом. Пока же покупателям предлагают украинский и азербайджанский картофель. Цены — от 3 до 5 рублей за килограмм.

— Не хочешь азербайджанский — возьми белорусский старый. Харошая картошка, крепкая, — предлагает продавец. «Старая» картошка стоит от 1.50 до 1.80 руб.

Рядом с другим продавцом спорит принципиальный покупатель:

— Старая, говорите? Да она золотая должна быть за эти деньги. Осенью в два раза дешевле была. Нет, и азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку!

К слову, как сообщает Instagram минского Комаровского рынка, эта самая беларуская бульбачка должна появиться у них на прилавках изо дня в день.

Черешня в Ждановичах стоит 20 рублей за кило, привезена из Узбекистана.

— Нашу клубнику возят уже недели две как, — говорит продавец. У него лунинецкая клубника стоит 15 рублей за кило. Рядом, через проход, такая же — 13 рублей. Дороже только клубника из Бреста — 16 рублей. Привезенная из Украины — 15.

Из наблюдений: брестскую и лунинецкую клубнику покупают охотнее привозной, хоть внешне она мало чем отличается от украинской.

Судя по репортажам с Комаровки, там клубника стоит от 8 рублей — столько стоит мелкая ягода. Отборная — от 13 до 16 рублей.

Тут и далее – рынок в Заславле

В Заславле на рынке можно часто услышать жалобы покупателей на цены. Мол, рынок дорогой, не дешевле, чем в Минске. Мы сравнили цены на клубнику, черешню и картофель с ждановичским рынком.

Прошлогодняя картошка стоит здесь от 1.30 руб. Молодая азербайджанская — до 3.20. Черешня в Заславле дешевле, чем в Ждановичах: 12.50-14.50 руб.

Еще недавно здесь продавали клубнику из Греции и Сербии, сегодня есть и белорусская. Остатки «греции» продают по 8-10 рублей. Брестская стоит до 15 рублей. Можно найти и средний вариант — 12-13 рублей за кило.

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