Пострадавший при падении самолета в Барановичах: Собака как будто что-то чувствовала, не пускала меня на кухню 5.06.2021, 10:17

1,480

Фото: intex-press.by

Жителя города в момент взрыва сбило с ног ударной волной.

Казимир Кузьмич – единственный житель города, который получил травмы в результате падения Як-130 Лидской штурмовой авиабазы 19 мая. В тот же день он был госпитализирован, пишет intex-press.by.

Казимир Кузьмич – инвалид по зрению. Вместе с семьей он живет в доме №2Г на улице Розы Люксембург, рядом с которым 19 мая упал самолет и погибли два летчика – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Казимира Кузьмича выписали из больницы на этой неделе. Он говорит, что чувствует себя еще не очень хорошо: болит рука, ощущается слабость. При падении самолета мужчина находился в кухне, его сбило с ног ударной волной, в результате – перелом предплечья и многочисленные порезы от осколков стекла.

«Говорят, что сам вышел из квартиры, но я не помню этого»

События трагического дня 19 мая Казимир Кузьмич вспоминает с некоторым волнением, хотя и пытается это скрыть.

– Это был обычный день, как всегда. Утром я погулял с собакой, пришел домой. Через какое-то время собака опять стала проситься на улицу. Я подумал, что она хочет пить, и направился в сторону кухни. А собака как будто что-то почувствовала: не давала пройти – становилась передо мной и лаяла. Хотя она у нас спокойная и особо не шумит. Это сейчас я понимаю, что она меня тянула на улицу, заставляла выйти из дома. Гула самолета я не слышал, – рассказывает горожанин. – И тут как шарахнуло! Я очнулся в скорой помощи. Хотя соседи говорят, что я сам вышел из квартиры и звал на помощь. Но я не помню этого.

К слову, жена Валентина отмечает, что супруг успел еще ей позвонить и обуться, но, по словам Казимира, он и этого не помнит.

– Видимо, шок был очень сильный. Позже выяснилось, что при падении я ударился о полку, – говорит мужчина. – Но сейчас уже все хорошо. И я хочу поблагодарить Сергея Ковша, заведующего травматологическим отделением больницы, за его внимание и заботу. Это врач от Бога, он собрал мою руку, и я уже даже пальцами могу шевелить.

«Когда папа дома, как-то спокойнее»

Дочь Казимира и Валентины – Анна – рада, что отец наконец-то дома.

– Когда папа лежал в больнице, было как-то не очень. Тревожно. Я после всех этих событий не могла ночью спать, плакала. Но сейчас уже все нормально: папа дома, собака с нами, хорошо и не так страшно. Когда папа дома, как-то спокойнее.

И Валентина Кузьмич отмечает, что в квартире она теперь может находиться спокойно, а в кухню заходит без страха. Тем более что о произошедшем в комнатах уже ничего не напоминает: поврежденные окна и двери им заменили, работники КУРЭП ЖРЭУ побелили потолок на кухне и обои переклеили.

– Жалко тех парней, что погибли. Все остальное – дело наживное. А вот их уже не вернешь, – говорит Валентина и пытается скрыть навернувшиеся слезы.

Фото: intex-press.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».