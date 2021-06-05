Северным корейцам показали фото с исчезнувшим Ким Чен Ыном 5.06.2021, 10:35

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Диктатор месяц не появлялся на публике.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые «появился» на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На снимке, который опубликовало ЦТАК, Ким Чен Ын сидит на месте председателя мероприятия.

Отмечается, что на заседании «проводились промежуточные итоги развития партии и государства». Ким Чен Ын заявил, что стратегия КНДР «сталкивается с множеством проблем».

В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. Это породило множество слухов о состоянии его здоровья.

По информации СМИ, Ким Чен Ын сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.

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