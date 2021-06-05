Ученые сделали сенсационное открытие, меняющее представления о заселении Америки человеком 5.06.2021, 10:54

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Археологи из США и Мексики совершили важную находку в пещере Кокскатлан.

Археологи при помощи исследования костей из захоронений животных обнаружили доказательства присутствия человека на американском континенте еще 33 000 лет назад .

Об этом сообщает Science Alert (перевод — apostrophe.ua.

Группа ученых из США и Мексики исследовала кости животных, обнаруженные в пещере Кокскатлан в мексиканской долине Теуакан, чтобы поределить их возраст.

По мнению археологов, полученные результаты показывают присутствие человека в этом районе еще 33000 лет назад, то есть за тысячи лет до пика Ледникового периода. Таким образом, человек селился на территории Мексики на 20 000 лет раньше, чем считалось.

"Мы были удивлены, обнаружив старые временные рамки во время исследования дна пещеры, и это означает, что нам нужно более внимательно изучить артефакты, обнаруженные там", — говорит археолог из Университета штата Айова Эндрю Сомервилл.

Радиоуглеродный анализ останков животных из пещеры Кокскатлан показал, что несколько костей кролика и бедренная кость зайца датируются примерно 33 000 лет назад.

Отмечается, что эти исследования стали предметов для споров, так как часть ученых сомневается в том, что человек вообще имел отношение к захоронениям останков животных.

Сомервилл заявил, что планирует заняться поисками следов разделки туш животных и их приготовления.

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