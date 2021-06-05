Данкверт заявил о полной зависимости России от импорта яиц для вакцин 9 5.06.2021, 11:20

4,022

В стране нет специальных фабрик.

Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от COVID-19. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Для производства высококачественных вакцин, по словам Данкверта, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры. «Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — говорит глава Россельхознадзора.

Специальные яйца необходимы не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, применяемых в медицине, указывает Данкверт. С яиц, например, начинается производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона — полости с жидкостью в тупом конце яйца. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.

В начале 2020 года российские птицеводы столкнулись с ростом цен и нехваткой инкубационных яиц, которые используются для производства мясных бройлеров. Ситуация могла быть связана с ограничением импорта инкубационных яиц из стран ЕС, где с конца лета 2020 года была неблагополучная обстановка по птичьему гриппу.

По оценкам Национального союза птицеводов, около 15-20% инкубационных яиц Россия завозит из-за рубежа. Чтобы предотвратить занос птичьего гриппа, Россельхознадзор ограничивал поставки: например, в ноябре 2020 года был закрыт импорт живой птицы и инкубационных яиц из Нидерландов, в марте 2021 года — из регионов Италии, Швеции и Чехии. Правда, поставки с отдельных предприятий Нидерландов разрешили в марте 2021.

В мае этого года о проблемах сообщали и производители пищевых куриных яиц: они просили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим» снижением закупочных цен на их продукцию. «Про цены на яйца все кричали перед Пасхой. Каждый год накануне поста потребление снижается, перед Пасхой яйца дорожают, потому что спрос увеличивается — все закупают, чтобы покрасить, потом люди накупили, после этого яйцо дешевеет, и к осени все успокаивается», — поясняет Данккверт.

Поставки необходимых для производства вакцин яиц не останавливались, заверяет глава Россельхознадзора: «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства».

«Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно. Это стратегический вопрос», — подчеркивает глава Россельхознадзора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».