Ученые нашли слабое место коронавируса
- 5.06.2021, 11:40
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Возможно, открытие сильно повлияет на развитие вакцины.
Американские ученые обнаружили «слабое место» коронавируса, передает Nature Communications (перевод – «Литер»).
Специалисты из Университета штата Канзас (США) протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии коронавируса.
Далее ученые начали использовать найденные ингибиторов данной протеазы на лабораторных мышах — выяснилось, что препарат остановил репликацию вируса.
По словам исследователей, такое воздействие на «слабое место» вируса позволяет блокировать размножение коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2.
Возможно, это сильно повлияет на развитие вакцины от коронавируса — специалисты отмечают необходимость проверить эффективность лекарственного средства на людях.