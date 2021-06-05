Глава МВД Литвы: У нас есть план А, Б и В против провокаций режима Лукашенко на границе 5 5.06.2021, 12:13

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Вильнюс планирует привлечь армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте утверждают, что Беларусь ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на нее давление. В последнее время белорусский режим значительно увеличил гибридное давление на нашу страну, один из признаков такого давления - увеличение числа нелегальных мигрантов», – сказал Скайсгирите, пишет сайт delfi.lt.

Билотайте сказала, что одна из частей гибридной войны - рост нелегальной миграции. «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция - одно из средств», – сказала министр.

«За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигрантов, за последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год» – продолжила она.

«Для защиты границы у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией. Если ситуация будет сложной, если она ухудшится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам», – заметила министр.

По словам Билотайте, план прикрытия активируют и привлекут армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет.

Она упомянула, что страна старается снизить привлекательность миграции. Сейчас большая часть мигрантов, которые просят убежища в Литве, позже уезжает на Запад. Планируется запретить тем, кто просит о статусе беженца, в течение определенного времени покидать территорию Литвы. «Пока не установят личность просителя и выполнены другие процедуры, движение не будет разрешено», – сказала Билотайте.

По ее словам, после задержания последней партии мигрантов, центр в Пабраде заполнен до отказал, поэтому выбраны места для поселения других мигрантов.

«Альтернативы такие - общежитие Школы пограничников, а если этого не хватит, то армия разобьет палаточный лагерь на 300 мест со всей инфраструктурой: кухней, водой и т.д., чтобы люди могли там жить», – сказала министр.

Кроме того, ускорен процесс установки отслеживающих систем на границе. Сейчас они охватывают 38% границы с Беларусью. В 2022 год планируют завершить установку этих систем на всей границе.

По данным СОГГ, в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть около 250 мигрантов, в основном граждан Ирака. Это в 3 раза больше, чем за весь 2020 год.

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