СМИ: Трамп не против побороться за должность спикера в Конгрессе США

СМИ: Трамп не против побороться за должность спикера в Конгрессе США1
- 5.06.2021, 12:23
С этой идеей ранее уже выступил экс-помощник Стив Бэннон.
Экс-президент Дональд Трамп заявил, что ему интересно было бы баллотироваться на пост спикера в Палате представителей Конгресса США.
При этом Трамп трезво оценил свои шансы возглавить Палату представителей Конгресса как довольно невысокие.
С этой идеей ранее уже выступил экс-помощник Трампа Стив Бэннон.
Для того, чтобы возглавить Палату представителей Конгресса бывшему президенту США необходимо одержать победу в своем округе на промежуточных выборах в следующем году, а также получить одобрение большинства конгрессменов в Палате представителей, учитывая, что в данный момент большинство у представителей Демократической партии.
При этом Трамп заявил, что идея побороться за пост спикера Палаты представителей кажется ему более интересной, чем баллотироваться в Сенат.