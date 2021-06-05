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СМИ: Трамп не против побороться за должность спикера в Конгрессе США

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  • 5.06.2021, 12:23
СМИ: Трамп не против побороться за должность спикера в Конгрессе США

С этой идеей ранее уже выступил экс-помощник Стив Бэннон.

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что ему интересно было бы баллотироваться на пост спикера в Палате представителей Конгресса США.

При этом Трамп трезво оценил свои шансы возглавить Палату представителей Конгресса как довольно невысокие.

Об этом сообщает The Hill

С этой идеей ранее уже выступил экс-помощник Трампа Стив Бэннон.

Для того, чтобы возглавить Палату представителей Конгресса бывшему президенту США необходимо одержать победу в своем округе на промежуточных выборах в следующем году, а также получить одобрение большинства конгрессменов в Палате представителей, учитывая, что в данный момент большинство у представителей Демократической партии.

При этом Трамп заявил, что идея побороться за пост спикера Палаты представителей кажется ему более интересной, чем баллотироваться в Сенат.

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