Программы USAID останутся активными в Беларуси, несмотря на санкции 5.06.2021, 12:52

В 2020 году организация помогла нашей стране в борьбе с COVID-19.

Программы Агентства США по международному развития (USAID) останутся активными, чтобы поддерживать стремление белорусского народа к развитию. Высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом прокомментировал решение официального Минска ввести ответные санкции, в том числе и против USAID, сообщает euroradio.fm

«Беларусь вчера проинформировала Соединенные Штаты о том, что с 13 июня она вводит новые ограничения для американского дипломатического и технического персонала в посольстве США в Минске. Несмотря на все более ограничительную среду для программ правительства США в Беларуси, партнерство USAID с белорусским народом продолжается и остается важнее, чем когда-либо.

Программа USAID в Беларуси работает без директора американского офиса в стране с 2008 года, и наши программы адаптированы к конкретным приоритетам правительства США. Программы USAID останутся активными для поддержки стремлений белорусского народа к развитию», — говорится в пресс-релизе.

В 2020 году USAID помог Беларуси в борьбе с COVID-19. Были закуплены или переданы деньги на покупку дезинфицирующих средств, дистанционных термометров, средств для дезинфекции воздуха, концентраторов кислорода для больниц, средств индивидуальной и коллективной защиты, тестов ПЦР.

USAID закупил и доставил в национальный аэропорт Минск тепловизионные камеры, пульсоксиметры, дистанционные инфракрасные термометры, средства индивидуальной и коллективной защиты и дезинфицирующие средства.

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