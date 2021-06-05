Украина не согласилась с предложением Ирана выплатить по $150 тысяч компенсаций за сбитый самолет МАУ 2 5.06.2021, 13:02

В министерстве отметили, что сначала надо привлечь виновных к ответственности.

В Министерстве иностранных дел Украины не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего после сбития иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины

Об этом в комментарии «Униан» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должно стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса», - заявил Николенко.

«Вместе с тем ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением. Вместо этого ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов», - сказал спикер.

Как сообщает Посольство Ирана в Украине в Facebook, во время третьего раунда переговоров, который состоялся на этой неделе в Киеве, иранская делегация «сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долларов за каждого погибшего, согласно Постановлению правительства ИР Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев».

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