В Минске почти на месяц закроют движение на участках улиц Янки Купалы и Куйбышева 5.06.2021, 13:12

Ограничение будет действовать с 7 по 25 июня.

В Минске в связи с ремонтными работами закроют движение всех видов транспорта на улице Янки Купалы от Интернациональной до Максима Богдановича, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Ограничение будет действовать с 7 по 25 июня, сообщает «Интерфакс».

Также на этот период будет закрыто движение на улице Куйбышева на участке от Алоизы Пашкевич до Янки Купалы.

ГАИ просит водителей выбирать маршруты движения с учетом этой информации.

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