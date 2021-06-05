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СБУ заблокировала массовую кибератаку спецслужб России

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  • 5.06.2021, 14:49
СБУ заблокировала массовую кибератаку спецслужб России

В спецслужбе рекомендуют провести проверку информационно-телекоммуникационных систем.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты распространения спецслужбами России вредного программного обеспечения, заказчики планировали поразить компьютерные сети органов госвласти, пишет сайт liga.net.

Специалисты СБУ установили, что в начале июня была совершена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя: «Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были отправлены на адреса ряда госучреждений». 

Вирус, заявляют в СБУ, инициирует установку клиентской части программы (средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер: «Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК. Установлены контрольно-командные серверы, в том числе находящиеся на территории РФ».

В спецслужбе рекомендуют провести проверку информационно-телекоммуникационных систем.

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