Rzeczpospolita: Трибунал для Лукашенко нужно готовить уже сейчас 1 5.06.2021, 13:04

Фото: tut.by

Польша могла бы стать местом для такого суда.

Примеров судебного преследования диктатур, преступных систем, мучителей и фанатиков не много. Но если дело доходит до суда, все происходит преимущественно символически. Когда диктатура свергнута, доминирует убеждение, что нужно наверстывать потерянное время, бросить все силы на строительство новой системы. А опыт есть в основном у тех, кто был на стороне старой. Все остальные боролись, бедствовали, не имели шанса развиваться или сидели по тюрьмам, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Декоммунизация так и не состоялась. А денацификация касалась лишь небольшой группы нацистов. Эра Саддама Хусейна в Ираке закончилась кровавой войной и терроризмом на Ближнем Востоке и за его пределами. Диктаторы, а также генералы, директора, секретари, пропагандисты, прокуроры, судьи, воры и палачи, которые им служат - все они знают, что расплата, как правило, не наступает. Они знают историю, знают мир и знают жизнь. Они понимают, что руки справедливости вряд ли когда-то до них дотянутся. И думать об этом не стоит. Поэтому они переступают снова красные линии, совершая новые преступления.

Наверное, они больше боятся поражения в духе Муаммара Каддафи в Ливии, которого убили разъяренные мятежники, чем судьбы Слободана Милошевича. Последний предстал перед Международным трибуналом, где у него был адвокат. Вдобавок, у диктатора было много времени в камере, чтобы обдумать свои поступки.

В случае людей, которые служат режиму с ядерным оружием, шансы установления справедливости близки к нулю. Но все же они хоть и мизерные, но есть. Если не сегодня, то хотя бы до конца жизни преступника. Поэтому нужно терпеливо собирать доказательства, выслушивать показания жертв, готовить документы. Нужно готовить процессы и формировать специальные трибуналы.

«Такие приготовления должны касаться и режим Александра Лукашенко, его сотрудников и сторонников. Короткие списки таких деятелей уже есть и в ЕС, и в США. Они будут расширены, потому что режим идет на новые преступления и откровенно считает, что ничто его не остановит и он способен на все», - говорится в статье.

Идея создания специального международного трибунала для Беларуси правильная. Но дьявол скрывается в деталях. Одной из них является география. Польша с одной стороны могла бы стать местом для такого трибунала. Поскольку она более чувствительна к событиям в Беларуси, чем любая другая страна. Но с другой стороны, ее судебная власть сейчас не имеет хорошего имиджа в мире. Поэтому Международный трибунал для Беларуси мог бы из-за этого столкнуться с атаками. И Москва не пожалеет на это никакой поддержки.

Также Варшаве нужно помнить о польском меньшинстве в Беларуси. Нельзя давать Лукашенко оправданий для еще большего преследования белорусских поляков. А он уже их преследует. Поэтому место, где будет создан трибунал для режима Лукашенко - это вопрос для международной дискуссии.

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