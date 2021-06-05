В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе 5.06.2021, 13:22

Азербайджанская сторона пока не комментировала инцидент.

Армянским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы пресечь попытки азербайджанских ВС создать укрепления в приграничном участке на территории Армении, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны республики, сообщает ria.ru.

В сообщении отмечается, что в последнее время ВС Азербайджана неоднократно пытались провести фортификационные работы на приграничном участке армяно-азербайджанской границы, расположенном на территории Армении, что «было своевременно пресечено соответствующими действиями армянских подразделений».

«В частности, 3 июня ВС Азербайджана попытались, используя трактор, провести земляные работы в приграничном участке на территории Армении. После предупредительного огня армянских подразделений работы были остановлены. Азербайджанской стороне было предъявлено требование исключить повторение подобных попыток», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как заявляет МО Армении, ВС Азербайджана продолжают проводить инженерные работы в районах, где расположены их военные позиции, не пересекая границу Армении.

«Поскольку передвижение азербайджанских военных на этих территориях заметно в районе сел Верхняя Шоржа и Кут Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете омбудсмена», - говорится в сообщении.

Редакция не располагает комментариями азербайджанской стороны.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

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