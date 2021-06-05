Польские консульства смогут выдавать белорусам больше виз 1 5.06.2021, 13:49

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Визу можно будет получить даже в Варшаве.

Документы граждан Беларуси для получения польской визы будут рассматривать в Министерстве иностранных дел в Варшаве. Это ускорит процедуру их выдачи и поможет разгрузить консулов, сообщает hrodna.life.

Такую возможность для Беларуси регламентирует специальное распоряжение министра иностранных дел Польши от 28 мая 2021 года. Распоряжение вступит в силу с 14 июня.

Решения о выдаче польских виз, кроме консулов, теперь будет принимать Министр иностранных дел Польши.

В феврале 2021 года в Польше внесли изменения в Закон об иностранцах. При Министерстве иностранных дел решили создать специальный отдел для рассмотрения заявлений на визу. Список стран, из которых можно будет принимать документы, будет уточняться распоряжением министра. Первой такой страной стала Беларусь.

Основная цель такого упрощения — ускорить в первую очередь выдачу рабочих виз и сократить время ожидания польского работодателя, сообщал уполномоченный по делам малого и среднего бизнеса. Заявления на выдачу виз можно будет подавать через консульство либо непосредственно в упомянутый отдел в Польше.

Консулов не хватает

В марте Беларусь выслала консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии 28 февраля, посвященном «дню проклятых солдат» — участников антикоммунистического подполья. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело. После выслали двух консулов Генерального консульства в Гродно, в том числе его главу Ярослава Ксенжика. В ответ на высылку консулов из Беларуси Польша выслала несколько белорусских дипломатов. Сейчас в Гродно остался только один консул.

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