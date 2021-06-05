SpaceX откроет подразделение в одной из стран Европы 5.06.2021, 14:04

Компания планирует начать работу спутникового интернета до конца года.

Американская компания SpaceX сообщила о создании подразделения в Литве для работы над проектом спутникового интернета Starlink, который может стать полностью мобильным уже до конца текущего года

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на BNS.

В пятницу, 4 июня, в Литве была учреждена компания Starlink Lithuania. По словам министр транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, Литве удалось своевременно влиться в стратегию SpaceX по расширению системы связи широкополосного интернета Starlink.

«Внедрение системы Starlink в Литве означает более инновационные услуги интернета. Наш интерес очень прост — чтобы у литовских потребителей был максимально большой спектр услуг и максимально большие возможности выбора», — сказал министр.

Он также добавил, что еще в феврале состоялось обсуждение вопроса о предоставление компанией SpaceX услуг спутникового интернета Starlink.

Месяц назад SpaceX провела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 52 спутников системы Starlink. Результаты предварительного тестирования системы Starlink показали скорость соединения в 150 Мбит/с, несмотря на мороз и снежную бурю.

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