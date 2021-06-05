Moody’s: Россию могут отключить от платёжных систем Visa и MasterCard 2 5.06.2021, 14:13

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Новые санкции существенно подорвут российскую экономику.

Агентство Moody’s увидело риск новых антироссийских санкций, которые могут привести к отключению страны от международных платежных систем. Ранее отключение России от систем Visa и MasterCard не исключали в Кремле, сообщает forbes.ru.

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится на сайте организации.

В качестве одного из факторов, обусловивших решение о подтверждении рейтингов России, Moody’s назвало устойчивость страны к политическим рискам, в том числе к «постоянному риску» новых санкций. При этом агентство отметило, что усиление внешнего давления на Россию может привести к снижению рейтингов в будущем.

«Введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые существенно подорвут российскую экономику или государственные финансы и тем самым ограничат способность страны обслуживать и рефинансировать свой долг, создаст риск для кредитного профиля России», — говорится в сообщении агентства. В качестве примера таких ограничений Moody’s назвало возможное отключение России от международных платежных систем, что, по мнению агентства, создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора страны.

К другим факторам, повлиявшим на рейтинг России, Moody’s отнесло относительную устойчивость экономики страны к падению цен на нефть и к кризису, вызванному пандемией коронавируса, а также низкий уровень госдолга и наличие резервного фонда.

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