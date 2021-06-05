Вопросов будет много: в Совете нацбезопасности США назвали темы, которые обсудят Байден и Путин 1 5.06.2021, 14:21

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В том числе и вопрос Беларуси.

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин назвал вопросы, которые во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднимет президент США Джо Байден.

Об этом Грин сообщил, выступая на онлайн-конференции Центра за новую американскую безопасность, сообщает unian.net.

«Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, - это стратегическая стабильность... США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне», - сказал он.

В частности, Грин отметил, что речь идет о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.

Кроме того, по словам Грина, другими темами встречи будут кибербезопасность, удержание Россией граждан США, актуальная повестка по Украине, Беларуси, Ирану, Северной Корее, Сирии, Афганистану, Арктике, изменению климата.

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