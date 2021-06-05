Медики назвали замедляющую старение ягоду 5.06.2021, 14:39

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Ее гликемический индекс разрешает употреблять ее в пищу даже при сахарном диабете.

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала клубнику одной из самых полезных ягод, которая может благотворно влиять на давление и замедляет старение, сообщает healthinfo.ua.

Специалист отметила, что в клубнике мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта. Ее гликемический индекс – 32: то есть ягода разрешена при сахарном диабете.

"Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов", – сказала Ольга Кораблева.

"Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Однако учтите, что аскорбиновая кислота разрушается при термообработке, и клубнику лучше не замораживать, а употреблять свежей, в день покупки. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей", – отметила диетолог.

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