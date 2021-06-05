В пункте пропуска «Мядининкай» выстроился многодневный пикет с бело-красно-белыми флагами 1 5.06.2021, 14:43

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Требования пикетирующих — ускорить принятие санкций против режима в Беларуси.

Уже около 60 человек собрались в пункте пропуска «Мядининкай» для участия в многодневном пикете, сообщает tut.by.

Требования пикетирующих к ЕС — ускорить принятие санкций против Лукашенко. К белорусским властям — освободить политзаключенных и открыть наземные границы для свободного перемещения граждан.

Акции легальны и согласованы с местными властями.

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