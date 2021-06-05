Станислава Глинник: Мой дед отказался жить в резиденции в Дроздах 5.06.2021, 15:08

Внучка Шушкевича — о своих жизненных принципах.

Внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, лидер Белорусского Молодежного Хаба Станислава Глинник рассказала о принципах своей семьи журналисту Евгению Климакину в программе Studio Х97.

— Это даже не стереотип, но так оно складывается в жизни, что чаще всего люди, которые находились на столь высоких должностях как твой дедушка, их семьи, они живут в роскоши. Это какие-то дома, автомобили дорогие. Ваша семья богатая или вы скромно живете?

— Это скорее относится к семьям чиновников коррупционных режимов. Все-таки мой дед, когда был у власти, не был коррупционером. И как скромно жили — так скромно и живем. Дед даже тогда отказался от того, чтобы жить в резиденции в Дроздах.

Он жил в собственной квартире и охранник него был один, который на табуретке сидел рядом. Его еще приглашали домой, за стол.

Наша семья никогда не отличалась тягой к роскошной жизни, по-богатому, в золоте. Это никому не надо, есть другие ценности, как мне кажется. Если мы можем заработать честным трудом, то, конечно, классно хорошо жить, Но если это все должно быть завязано на коррупции, кумовстве и так далее, то зачем?

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