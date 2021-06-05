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Обнаружен неожиданный симптом COVID-19 у подростков

  • 5.06.2021, 14:55
Обнаружен неожиданный симптом COVID-19 у подростков

Исследование провели специалисты из Университета Кентукки.

В последнее время среди подростков наблюдается всплеск случаев постоянных головных болей. У некоторых таких пациентов до появления болей был обнаружен коронавирус, пишет lenta.ua.

Как установили ученые из Университета Кентукки, хроническая головная боль начинается вместе с COVID-19. Она длится постоянно не менее трех месяцев. Такая головная боль имеет характеристики, отличные от других первичных головных болей, таких как мигрень и головная боль напряжения. Интересно, что чаще такими головными болями страдают дети и молодые люди, чем взрослые, сообщается на сайте американского вуза.

Хотя эти головные боли вызывают значительные страдания, влияя на качество жизни пациентов, нет никаких доказательств того, что они могут привести к необратимым повреждениям.

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