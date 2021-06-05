Власти Дании одобрили строительство гигантского острова возле Копенгагена 5.06.2021, 15:17

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На нем будут жить 35 тысяч человек.

Датские парламентарии одобрили план строительства искусственного острова для 35 000 человек возле Копенгагена, сообщает Би-Би-Си. Гигантский остров Линеттхольм планируется соединить с большой землей с помощью дороги, тоннеля и линии метро.

Авторы проекта рассчитывают, что искусственный остров также поможет защитить порт Копенгагена от повышения уровня моря, планы возведения Линеттхольма включают также систему дамб по его периметру.

Строительство должно начаться в конце этого года. Против него выступают экологи и активисты, которые обеспокоены влиянием строительства на окружающую среду. Они отмечают, что для реализации такого проекта потребуется участие огромного количества транспортных средств, загрязняющих атмосферу. Согласно оценкам экологов, после начала строительства потребуется до 350 поездок грузовиков в день, которые будут доставлять стройматериалы.

Для создания искусственного острова размером с 400 футбольных полей потребуется около 80 миллионов тонн почвы. Экологи также обеспокоены перемещением наносов в море и возможным воздействием на экосистемы и качество воды.

Экологи обратились в Европейский суд с требованием запретить строительство, решения пока нет.

Как пишет Би-Би-Си, если строительство острова пойдет по намеченному плану, то к 2035 году будут завершены все работы по возведению основания, а полностью завершить проект могут уже к 2070 году.

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