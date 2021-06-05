Беларуси грозит остановка «Нафтана», что выльется в убытки, которые экономика уже не выдержит 7 5.06.2021, 15:42

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Завод стал одним из девяти предприятий, попавших под американские санкции.

Как известно, «Нафтан» стал одним из девяти предприятий, на которое были наложены американские санкции, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Для завода они могут нанести смертельный удар, потому что бо́льшая часть его продукции экспортируется в страны ЕС и Украину. Как утверждает стачком «Нафтана», исходя из того, что сейчас все эти страны закрывают на заводе свои представительства, а также основываясь на ряде других косвенных признаков, есть как никогда серьёзный риск того, что «Нафтан» остановит свою работу на продолжительный срок.

Какой удар это может нанести по бюджету страны? При огромной выручке в 3.2 млрд долларов, «Нафтан» балансирует на грани рентабельности, имея мизерную чистую прибыль равную 4.5 млн долларов, что свидетельствует об огромных издержках и неэффективности предприятия. Можно только гадать, какая часть издержек останется в случае остановки завода, но однозначно одно — последствия для всей страны будут абсолютной катастрофой.

Не менее важно то, что «Нафтан» всегда приносил очень существенные налоговые поступления в бюджет, которые превратятся из блага в обузу для населения страны, учитывая манию властей поддерживать на плаву нерентабельные госпредприятия.

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