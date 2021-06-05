В России признали, что активно «проедают» свои ресурсы, которых все меньше 5.06.2021, 16:14

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Фото: Reuters

Российское Минприроды поймали на откровенном вранье.

Счетная палата России поймала российское Минприроды на откровенном вранье. Оказывается, министр Козлов публично выдал желаемое за действительное, когда его ведомство заявило о 100-процентном воспроизводстве запасов основных полезных ископаемых в России.

Этот показатель непрезентативен, тактично заявили кудринские аудиторы — хотя можно было открыто заявить Минприроды о подтасовке данных, пишет sprotyv.info.

По данным Счетной палаты показатель составляет далеко не 100% — к примеру, по стратегическим и дефицитным природным ресурсам в стране он скатился до 32%, хотя еще в 2018 годы был на уровне 63%. То есть страна бешеными темпами проедает свои ресурсы — а новых нет, и при таком управлении отраслью не предвидится. По ключевым сырьевым ресурсам (нефти и газу) приходится списывать серьезную долю новых «открытий», которые ставятся на госбаланс.

Так, по причине неподтверждения улетучилось 6 триллионов кубометров газа — а это более девяти годовых объемов добычи. Наблюдается недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками.

«Не проводятся геологоразведочные работы в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. При этом системный комплекс мер по импортозамещению, за исключением отдельных мероприятий по титану и марганцу, не определен», — говорится в отчете Счетной палаты.

За последние три года бюджет России выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд. рублей, однако план провалили по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов, таким, как арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам. При этом Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития, на две трети закрывает за счет импорта потребности в бокситах и почти наполовину — в меди.

Счетная палата констатировала риски не только в конкурентоспособности России на внешних рынках, но и предупредила об ухудшении экологической ситуации.

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