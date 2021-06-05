Медики назвали растение, которое поможет сохранить сердце здоровым 5.06.2021, 16:42

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Цветок этого растения обладает антиоксидантными свойствами.

Некоторые изменения в диете или образе жизни могут снизить риск ишемической болезни сердца. Одуванчики содержат мощные соединения, которые, как говорят, помогают защитить человека от смертельной болезни сердца, пишет сайт healthinfo.ua.

Вопреки распространенному мнению, одуванчики - это не просто надоедливые садовые сорняки. На протяжении веков одуванчики использовались для лечения множества физических недугов, включая рак, угри, болезни печени и расстройства пищеварения.

Цветок одуванчика обладает антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты используются для противодействия воспалительным факторам, которые приводят к повреждению клеток. Окисление холестерина ЛПНП запускает процесс образования артериальных бляшек и сердечных заболеваний.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были проанализированы понижающие холестерин и антиоксидантные эффекты одуванчика.

В исследовании отмечается:

"Недавние сообщения показали, что чрезмерный окислительный стресс способствует развитию метаболического синдрома, связанного с атеросклерозом. Целью настоящего исследования было изучить возможные гиполипидемические и антиоксидантные эффекты корня и листьев одуванчика у кроликов, получавших диету с высоким содержанием холестерина".

Исследователи пришли к выводу, что корень и лист одуванчика могут защитить от атеросклероза, связанного с окислительным стрессом, и снизить индекс атерогенности.

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