Казахстан опроверг заявление про «консолидированный» ответ ЕАЭС на западные санкции

Казахстан опроверг заявление про «консолидированный» ответ ЕАЭС на западные санкции2
- 5.06.2021, 17:02
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В МИД страны заявил про отсутствии переговоров на эту тему.
В МИДе Казахстана отметили, что страна не ведет никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств, пишет телеграм-канал NEXTA.
«Санкции Запада имеют в своей основе прежде всего политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС», — говорится в официальном заявлении.
О том, что ЕАЭС (куда входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) готовит некий «консолидированный» ответ на санкции ЕС и США против России и Беларуси, на днях рассказали в МИД РФ.